В ВСУ предупредили, что россияне готовят провокации в Приднестровье

А подлодки, сосредоточенные в Черноморской операционной зоне, готовят бомбардировки Украины, информирует ZN.ua.

В ВСУ предупредили, что россияне готовят провокации в Приднестровье

Оперативное командование "Юг" сообщает, что роSSийские войска готовят удары по Приднестровью, чтобы впоследствии в этих атаках обвинить Украину. Об этом сообщает пресс-служба командования.

"Вражеские силы готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику", — говорится в сообщении.

Кроме того, подлодки, сосредоточенные в Черноморской операционной зоне, также готовят ракетные удары по Украине.

"По позициям врага нанесено 13 точных ударов. Потери противника составили 21 оккупант и 1 уничтожено ББМ. А 5 единиц инженерной и разминочной техники покинутых вражеским недовойском стали трофейным достижением и будут служить Вооруженным Силам Украины", - сообщают в ОК "Юг"


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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