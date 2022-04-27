В ВСУ предупредили, что россияне готовят провокации в Приднестровье

Оперативное командование "Юг" сообщает, что роSSийские войска готовят удары по Приднестровью, чтобы впоследствии в этих атаках обвинить Украину. Об этом сообщает пресс-служба командования.

"Вражеские силы готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику", — говорится в сообщении.

Кроме того, подлодки, сосредоточенные в Черноморской операционной зоне, также готовят ракетные удары по Украине.

"По позициям врага нанесено 13 точных ударов. Потери противника составили 21 оккупант и 1 уничтожено ББМ. А 5 единиц инженерной и разминочной техники покинутых вражеским недовойском стали трофейным достижением и будут служить Вооруженным Силам Украины", - сообщают в ОК "Юг"