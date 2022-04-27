Войска РФ на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – ГУР

Оккупанты могут организовать 9 мая "парад победы" при участии задержанных украинцев, информирует ZN.ua.

Войска РФ на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – ГУР
© Минобороны РоSSии/t.me

На временно занятых войсками РФ территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные фильтрационные мероприятия. Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста, сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram.

"Известно, что в помещениях изолятора временного содержания в Херсоне находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допросят и пытают", - говорится в сообщении.

В селе Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. В настоящее время там находится 400 роSSийских военнослужащих, одетых в форму росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста, которых затем вывозят в направлении оккупированного РФ Крыма.

По информации ГУР, главная цель таких действий – «пополнение обменного фонда». Украинских заложников планируют обменивать на роSSийских военных преступников.

Оккупанты могут организовать 9 мая "парад победы" при участии задержанных украинцев.

Их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам временно захваченных территорий войсками РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua

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