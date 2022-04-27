Войска РФ на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – ГУР

На временно занятых войсками РФ территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные фильтрационные мероприятия. Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста, сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram.

"Известно, что в помещениях изолятора временного содержания в Херсоне находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допросят и пытают", - говорится в сообщении.

В селе Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. В настоящее время там находится 400 роSSийских военнослужащих, одетых в форму росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста, которых затем вывозят в направлении оккупированного РФ Крыма.

По информации ГУР, главная цель таких действий – «пополнение обменного фонда». Украинских заложников планируют обменивать на роSSийских военных преступников.

Оккупанты могут организовать 9 мая "парад победы" при участии задержанных украинцев.