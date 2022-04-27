Запад должен удвоить поддержку Украины, – Лиз Трасс

Великобритания и другие западные государства должны предоставить Украине военные самолеты.

Запад должен удвоить поддержку Украины, – Лиз Трасс
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс
Фото: ЕРА/UPG

Великобритания и другие западные страны должны предоставить Украине военные самолеты в рамках долгосрочной военной поддержки нашей страны.

Об этом заявила министерша иностранных дел Лиз Трасс, которая выступит с внешнеполитической речью в лондонском Mansion House, пишет BBC.

В ее речи будет идти речь, что Запад должен быть готов к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украине.

“После вторжения РоSSии Украина неоднократно просила союзников поставлять тяжелое вооружение, как самолеты и танки. НАТО в основном предоставило легкое вооружение из-за опасений эскалации. Госпожа Трасс расскажет аудитории в особняке лондонского Сити, что "судьба Украины висит на волоске" и что Запад "не может успокаиваться", - отмечает издание.

My speech at Mansion House with @CityLordMayor tonight will set out the lessons we must learn from Ukraine. We need:

? Stronger defence and deterrence

?? Greater economic security and reduced dependency on aggressors

? A deeper network of alliances

— Liz Truss (@trussliz) April 27, 2022

“Если Путин добьется успеха, это принесет всей Европе невероятные страдания и будет иметь ужасные последствия для всего мира. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности», – заявила она.

“Тяжелое вооружение, танки, самолеты – глубоко погружаемся в наши запасы, наращиваем производство. Нам нужно сделать это все”, – пишет BBC.

Трасс также повторит призыв к увеличению расходов Великобритании на оборону.

Напомним, Трасс ранее заявила, что "мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина - не победит".

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи заявил 26 апреля, что британцы могут передать Украине противокорабельные ракеты Бримстоун (Brimstone) в ближайшие несколько недель.

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