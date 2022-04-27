А также об оборонных рубежах ВСУ.
СБУ обезвредила вражеских агентов, собиравших разведданные о дислокации украинских самолетов
Служба безопасности Украины обезвредила вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ.
В Житомирской области
Военная контрразведка СБУ разоблачила должностное лицо оборонного объекта на сборе секретной информации об украинских боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил.
На Днепропетровщине
Задержан вражеский агент, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам терробороны Днепра. Еще одного агента РоSSии задержали в Кривом Роге.
В Николаевской области
Разоблачен глава одной из территориальных общин, передавший оккупантам сведения об ВСУ.
В Черниговской области
Сотрудники СБУ задержали местного жителя, который добровольно сотрудничал с агрессором во время временной оккупации.
В Хмельницком
Разоблачена местная жительница, которая передавала «кураторам» координаты военных и стратегических объектов.
В Черкасской области
СБУ задержала грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в РоSSию.
“При осмотре авто обнаружены составляющие для нужд авиационной и судостроительной отраслей РоSSии. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению маршрута груза, его организаторов и заказчиков”, – говорится в сообщении.
Изъятое имущество направлено в одно из предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По всем разоблаченным фактам правоохранители проводят соответствующие мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям.