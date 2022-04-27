СБУ обезвредила вражеских агентов, собиравших разведданные о дислокации украинских самолетов

А также об оборонных рубежах ВСУ.

СБУ обезвредила вражеских агентов, собиравших разведданные о дислокации украинских самолетов
Фото: Укрінформ

Служба безопасности Украины обезвредила вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ.

В Житомирской области

Военная контрразведка СБУ разоблачила должностное лицо оборонного объекта на сборе секретной информации об украинских боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил.

На Днепропетровщине

Задержан вражеский агент, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам терробороны Днепра. Еще одного агента РоSSии задержали в Кривом Роге.

В Николаевской области

Разоблачен глава одной из территориальных общин, передавший оккупантам сведения об ВСУ.

В Черниговской области

Сотрудники СБУ задержали местного жителя, который добровольно сотрудничал с агрессором во время временной оккупации.

В Хмельницком

Разоблачена местная жительница, которая передавала «кураторам» координаты военных и стратегических объектов.

В Черкасской области

СБУ задержала грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в РоSSию.

“При осмотре авто обнаружены составляющие для нужд авиационной и судостроительной отраслей РоSSии. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению маршрута груза, его организаторов и заказчиков”, – говорится в сообщении.

Изъятое имущество направлено в одно из предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По всем разоблаченным фактам правоохранители проводят соответствующие мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям.

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