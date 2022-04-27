Фукуяма объяснил, почему Украина победит в войне и что будет дальше

Еще 10 марта американский экономист и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма опубликовал статью, в которой прогнозировал поражение РоSSии в войне против Украины.

«В те времена она привлекла много внимания, и многие считали, что я был слишком оптимистичным. Но до сих пор широкое доверие к статье сохранилось довольно хорошо. РоSSияне действительно потерпели поражение в попытке захватить Киев и в начале апреля начали выходить с севера Украины», - пишет Фукуяма в новой статье для American Purpose .

Он напоминает, что Москва сильно сократила свои стратегические цели сосредоточившись на востоке и юге. Москва пытается завоевать остатки Луганской и Донецкой областей, а также укрепить контроль над разрушенным Мариуполем. Хотя защитники украинского города до сих пор держатся после более чем 8 недель войны.