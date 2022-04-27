Фукуяма объяснил, почему Украина победит в войне и что будет дальше

По мнению американского эксперта, борьба Киева за успешное будущее не закончится поражением роSSийской армии, информирует ZN.ua.

Фукуяма объяснил, почему Украина победит в войне и что будет дальше
© RFERL.org

Еще 10 марта американский экономист и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма опубликовал статью, в которой прогнозировал поражение РоSSии в войне против Украины.

«В те времена она привлекла много внимания, и многие считали, что я был слишком оптимистичным. Но до сих пор широкое доверие к статье сохранилось довольно хорошо. РоSSияне действительно потерпели поражение в попытке захватить Киев и в начале апреля начали выходить с севера Украины», - пишет Фукуяма в новой статье для American Purpose.

Он напоминает, что Москва сильно сократила свои стратегические цели сосредоточившись на востоке и юге. Москва пытается завоевать остатки Луганской и Донецкой областей, а также укрепить контроль над разрушенным Мариуполем. Хотя защитники украинского города до сих пор держатся после более чем 8 недель войны.


Лесь Димань, ZN.ua

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