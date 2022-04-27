CEPA: После всех поражений в Украине армия РоSSии хочет еще больше войны, а не меньше

Тем временем путинские службы безопасности начали враждовать между собой, обвиняя друг друга и даже Путина в военных провалах, информирует ZN.ua.

CEPA: После всех поражений в Украине армия РоSSии хочет еще больше войны, а не меньше
© Минобороны РоSSии/t.me

Армия РоSSии сильно недовольна новой сокращенной стратегией Владимира Путина по отношению к Украине, согласно которой цель захватить Киев больше не в повестке дня. В то же время роSSийским военным приказали сосредоточиться на оккупации всего Донбасса.

И роSSийские Вооруженные силы обвиняют другие силовые структуры, в частности, отдел внешней разведки ФСБ, в дезинформации президента о реальной ситуации в Украине, что привело к провалу. Остальные департаменты ФСБ, похоже, разделяют анализ армии. Об этом в своей статье пишут научные сотрудники «Центра европейских политических анализов» ( CEPA ) Ирина Бороган и Андрей Солдатов.


Лесь Димань, ZN.ua

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