CEPA: После всех поражений в Украине армия РоSSии хочет еще больше войны, а не меньше
Тем временем путинские службы безопасности начали враждовать между собой, обвиняя друг друга и даже Путина в военных провалах, информирует
Армия РоSSии сильно недовольна новой сокращенной стратегией Владимира Путина по отношению к Украине, согласно которой цель захватить Киев больше не в повестке дня. В то же время роSSийским военным приказали сосредоточиться на оккупации всего Донбасса.
И роSSийские Вооруженные силы обвиняют другие силовые структуры, в частности, отдел внешней разведки ФСБ, в дезинформации президента о реальной ситуации в Украине, что привело к провалу. Остальные департаменты ФСБ, похоже, разделяют анализ армии. Об этом в своей статье пишут научные сотрудники «Центра европейских политических анализов» (