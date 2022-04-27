Оккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова и области: трое погибших и 15 раненых

Активные бои продолжаются в Изюмском направлении.

Оккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова и области: трое погибших и 15 раненых
© Верховный Суд

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что войска РФ продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова и области.

"В Харькове этой ночью было несколько попаданий в жилые дома Киевского района, в частности в 9-этажку, в течение суток попадали в здания Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки", - отметил Синегубов в Telegram.

По его словам, продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. В Харькове и районах области 15 раненых, 3 погибших.

Синегубов подчеркнул, что активные бои продолжаются в Изюмском направлении.

"В соцсетях распространяли информацию о якобы сбросе фосфорных бомб. Штаб обороны Харькова такую ??информацию не подтверждает. Пролетов авиации и БПЛА противника над Харьковом также не зафиксировано. Мы активно работаем над восстановлением критической инфраструктуры. Правительство согласовало направление средств для проведения работ в сотрудничестве с териториальными громадами", – добавил глава ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua

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