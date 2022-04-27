Украинские военные сбили «уникальный» роSSийский беспилотник — Генштаб ВСУ

Украинские военные сбили высокоточный роSSийский ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА". В марте роSSийские захватчики впервые использовали такой беспилотник в Киевской области, сообщает Генштаб ВСУ.

«Как отмечают роSSийские пропагандисты, преимуществами комплекса является скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в использовании. Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области», - сообщили в Генштабе.

«Не слушайте роспропаганду, все их "уникальное" вооружение очень хорошо горит, падает и тонет», - говорят украинские военные.

Отмечается, что БПЛА такого типа представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года, в Киевской области, роSSийские оккупанты впервые осуществили боевое применение такого беспилотника.