"Азовсталь" держится, несмотря на бомбы, в районе Зайцевого враг использовал кассетные боеприпасы, - сводка ОВА

В Херсонской области бои идут в приграничных с соседними областями населенных пунктах.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской области, Киевщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине и Черниговщине.

В Полтавской области были воздушные тревоги до утра, информация по взрывам не подтверждена. Об этом говорится в сообщении от глав ОВА по состоянию на 8 утра.

На Днепропетровщине ночью обстреляли граничащую с Херсонщиной Зеленодольскую общину. В Зеленодольске попали в предприятие энергетической инфраструктуры. Один человек ранен. В общей сложности в общине обстреляно несколько населенных пунктов — сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка. В селах предварительно без пострадавших.

В Харькове ночью продолжались обстрелы, в Киевском районе произошло несколько пожаров в многоэтажных жилых домах. По информации сейчас – пострадавших нет. По области в течение суток обстреливали Золочев, Дергачи, Чугуев. Ведутся бои в Изюмском направлении.

От обстрелов страдала и практически вся территория Луганщины в эти сутки. Больше всего – Рубежное и Лисичанск. В Лисичанске обстреляли школу, в бомбоубежище которой находились 23 человека. К счастью, без жертв. В сутки 3 погибших гражданских.

В Донецкой области – активные боевые действия по всей линии. В Авдеевке авианалеты плюс реактивная артиллерия. Светлодарская ТО (район Зайцевого) – кассетные боеприпасы. Марьинка, Красногоровка, Угледар, Лиман – постоянные обстрелы из артиллерии. Мариуполь – без изменений. "Азовсталь" держится, несмотря на то, что бомбят беспощадно.

В Херсонской области боевые действия на приграничных с соседними областями населенных пунктах (Высокопольская, Великоалександровская, Нововоронцовская, Станиславская ТО). Взрывы и обстрелы почти на всей территории области.

Напомним, вчера городской голова Полтавы Александр Мамай сообщил о взрывах в городе. Деталей он не привел, но попросил жителей не обнародовать никаких фото и видео о возможных целях.