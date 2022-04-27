"Азовсталь" держится, несмотря на бомбы, в районе Зайцевого враг использовал кассетные боеприпасы, - сводка ОВА

В Херсонской области бои идут в приграничных с соседними областями населенных пунктах.

"Азовсталь" держится, несмотря на бомбы, в районе Зайцевого враг использовал кассетные боеприпасы, - сводка ОВА
Маріуполь
Фото: АЗОВ

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской области, Киевщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине и Черниговщине.

В Полтавской области были воздушные тревоги до утра, информация по взрывам не подтверждена. Об этом говорится в сообщении от глав ОВА по состоянию на 8 утра.

На Днепропетровщине ночью обстреляли граничащую с Херсонщиной Зеленодольскую общину. В Зеленодольске попали в предприятие энергетической инфраструктуры. Один человек ранен. В общей сложности в общине обстреляно несколько населенных пунктов — сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка. В селах предварительно без пострадавших.

В Харькове ночью продолжались обстрелы, в Киевском районе произошло несколько пожаров в многоэтажных жилых домах. По информации сейчас – пострадавших нет. По области в течение суток обстреливали Золочев, Дергачи, Чугуев. Ведутся бои в Изюмском направлении.

От обстрелов страдала и практически вся территория Луганщины в эти сутки. Больше всего – Рубежное и Лисичанск. В Лисичанске обстреляли школу, в бомбоубежище которой находились 23 человека. К счастью, без жертв. В сутки 3 погибших гражданских.

В Донецкой области – активные боевые действия по всей линии. В Авдеевке авианалеты плюс реактивная артиллерия. Светлодарская ТО (район Зайцевого) – кассетные боеприпасы. Марьинка, Красногоровка, Угледар, Лиман – постоянные обстрелы из артиллерии. Мариуполь – без изменений. "Азовсталь" держится, несмотря на то, что бомбят беспощадно.

В Херсонской области боевые действия на приграничных с соседними областями населенных пунктах (Высокопольская, Великоалександровская, Нововоронцовская, Станиславская ТО). Взрывы и обстрелы почти на всей территории области.

Напомним, вчера городской голова Полтавы Александр Мамай сообщил о взрывах в городе. Деталей он не привел, но попросил жителей не обнародовать никаких фото и видео о возможных целях.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Австралия передаст Украине гаубицы и боеприпасыАвстралия передаст Украине гаубицы и боеприпасы
Несмотря на настойчивость рф: в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в УкраинеНесмотря на настойчивость рф: в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в Украине
Враг дважды ударил по Авдеевке фосфорными бомбами – глава ОВАВраг дважды ударил по Авдеевке фосфорными бомбами – глава ОВА
ВСУ нанесли удар по позициям врага на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили ЗРК "Стрела-10"ВСУ нанесли удар по позициям врага на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили ЗРК "Стрела-10"
Украинскую систему ПВО не победить: сводка британской разведки на утро 27 апреляУкраинскую систему ПВО не победить: сводка британской разведки на утро 27 апреля
ВСУ нанесли удар по позициям врага на острове ЗмеиныйВСУ нанесли удар по позициям врага на острове Змеиный
Американцы закупят для Украины боеприпасы, совместимые с оружием советской разработки, на сумму 165 миллионов долларовАмериканцы закупят для Украины боеприпасы, совместимые с оружием советской разработки, на сумму 165 миллионов долларов
РоSSия потеряла в Украине больше 22 тысяч человек: свежая сводка Генштаба ВСУРоSSия потеряла в Украине больше 22 тысяч человек: свежая сводка Генштаба ВСУ
Враг ровняет Новотошковское с землей, домов там практически не осталосьВраг ровняет Новотошковское с землей, домов там практически не осталось
Пытались наступать на Запорожье: ВСУ жестко встретили врага, подробности от ГенштабаПытались наступать на Запорожье: ВСУ жестко встретили врага, подробности от Генштаба
Последние новости
Подгружаем последние новости