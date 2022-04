Австралия передаст Украине гаубицы и боеприпасы

Австралийское правительство передаст Украине 155-мм легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, сообщил посол Австралии Брюс Эдвардс.

“Больше огневой мощи для Украины! Австралия предоставит шесть 155-мм легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы для дальнейшей поддержки обороны Украины против незаконной, несправедливой войны РоSSии”, - твитнул посол.

На сегодня общая сумма военной помощи Австралии Украине составляет более 225 миллионов долларов США .

"Мы поддерживаем Украину", - добавил Эвардс.