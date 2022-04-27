"Горит красиво": ВСУ не оставили шанса целой колонне вражеской техники, кадры

Украинские военные эффектно уничтожили крупную колонну роSSийской техники.

Об успехах ВСУ на Донецком и Луганском направлениях сообщили на странице Операции объединенных сил в Фейсбук.

В публикации сообщается, что за 26 апреля украинские защитники отразили 9 атак оккупантов в районе в районе ООС. В ходе боев ВСУ уничтожили 64 единицы вражеской техники и еще 3 – воздушной техники оккупантов.

В частности, украинские бойцы уничтожили 9 роSSийских танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы спецтехники, 14 единиц бронетехники, 3 боевые машины, 3 машины специальной инженерной техники, 1 зенитную установку, 16 единиц автотехники и 4 топливозаправщика. Также были сбиты 3 беспилотника «Орлан-10».

В сети также появилось видео, на котором запечатлена горящая колонна роSSийской техники. В подписи указано, что по ней отработала украинская артиллерия.

«Горит красиво», - отмечается в комментарии.

Стоит отметить, что эти кадры появились в сети примерно одновременно с заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина переходит на оружие НАТО.

«Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит», - заявил министр.