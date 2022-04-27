Защитники Мариуполя показали, как оперируют раненых на Азовстали

Бойцы полка "Азов", обороняющие Мариуполь от русских захватчиков, показали, как военные медики оперируют раненых в военном госпитале на Азовстали.

Фото опубликовал журналист Артем Шевченко.

"Защитники Мариуполя прислали мне и попросили опубликовать несколько фото военного госпиталя на Азовстали: так оперируют раненых бойцов в подземельях завода. И хотя я служу в ВСУ, а потому не могу быть таким медийно активным в соцсетях, как раньше, я выполняю эту их просьбу, – написал он в фейсбуке.

Шевченко отметил, что, какой бы ни была судьба тех, кто на фото, они уже отчеканили свои имена в истории Украины и мира.

"Помним о них и будем рассказывать об их подвиге всему миру", - добавил он.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9