Литва готова поставлять в Украину еще больше оружия: появились подробности

Украина, Литва, Евросоюз

В Литве говорят, что у них еще есть оружие, которое могут передать Украине, чтобы защищаться от роSSийской навалы.

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что у его страны еще есть оружие, которое она могла бы передать Украине. Об этом сообщает портал Delfi.

"Мы рассматриваем возможные варианты. Они все еще есть, мы еще ведем переговоры с ключевыми союзниками по поводу того, какие линии поставки могли бы быть, если мы их отдадим. В конце концов, мы консультируемся с украинской стороной о том, что им нужно", — заявил он.

По словам командующего, украинцам нужно дать такую ??технику, которую можно будет эффективно использовать.

Флаг Литвы и Украины

До этого Вильнюс передал Киеву ракетные комплексы Stinger, другое противотанковое, зенитное вооружение и боеприпасы. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а восстановительная стоимость может быть в 5-10 раз выше.

Отметим, что ранее Литва уже научила украинских военных обращаться с американским противотанковым вооружением.

День ВСУ, день вооруженных сил Украины, день армии


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Блок рекламы


Похожие новости
Хотят обвинить Украину: РоSSия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населенияХотят обвинить Украину: РоSSия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения
В Приднестровье неспокойно: все подробности о взрывах и реакция Молдовы, Украины и РоSSииВ Приднестровье неспокойно: все подробности о взрывах и реакция Молдовы, Украины и РоSSии
В Попасной сейчас "ад": фото и подробности о бояхВ Попасной сейчас "ад": фото и подробности о боях
РоSSия потеряла в Украине больше 22 тысяч человек: свежая сводка Генштаба ВСУРоSSия потеряла в Украине больше 22 тысяч человек: свежая сводка Генштаба ВСУ
В Украину из США прибыли первые 155-мм гаубицы M777: что про них известноВ Украину из США прибыли первые 155-мм гаубицы M777: что про них известно
Лондон планирует отправку в Украину БМП Stormer с пусковыми установками для ПЗРК StarstreakЛондон планирует отправку в Украину БМП Stormer с пусковыми установками для ПЗРК Starstreak
Пытались наступать на Запорожье: ВСУ жестко встретили врага, подробности от ГенштабаПытались наступать на Запорожье: ВСУ жестко встретили врага, подробности от Генштаба
США готовят к отправке в Украину комплексы Stinger и Javelin, – ПентагонСША готовят к отправке в Украину комплексы Stinger и Javelin, – Пентагон
Более 80% граждан считают «простых россиян» виновными во вторжении в Украину - Info SapiensБолее 80% граждан считают «простых россиян» виновными во вторжении в Украину - Info Sapiens
Шредера больше не хотят видеть в СДПГ из-за должностей в "энергокомпаниях Путина"Шредера больше не хотят видеть в СДПГ из-за должностей в "энергокомпаниях Путина"
Последние новости
Подгружаем последние новости