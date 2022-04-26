Украина получила официальный статус в европейской сети ENTSO-E

Украинский оператор системы передачи – компания "Укрэнерго", получила официальный статус члена-наблюдателя в континентальном объединении европейских операторов системной электроєнергетической сети ENTSO-E. Об этом сообщил руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий по результатам подписания соответствующего соглашения.

"Сегодня, после уникального присоединения Украины к европейской энергосистеме посреди войны, ракетных обстрелов и кибератак, это возможность не только присоединиться ко всем рабочим процессам и системам ENTSO-E, но и увидеть всех европейских коллег и партнеров и поблагодарить за их помощь. Конечно, многолетняя подготовка и профессионализм энергетиков были необходимым условием присоединения Украины к европейской энергосети. Но и поддержка каждого европейского оператора – бесценна, поэтому воспользовался возможностью поблагодарить каждого из них", - отметил он.

Статус члена наблюдателя позволит НЭК "Укрэнерго" присоединиться к международному объединению европейских операторов системы передачи.

Церемония подписания прошла в Варшаве.

По словам Кудрицкого, на церемонию специально прибыла Еврокомиссар Кадри Симсон.

"Она здесь, чтобы напомнить всем – незаконная и брутальная война против Украины влияет на все сферы политики в Европе, на энергетику особенно. Вся Европа начинает понимать, что для РоSSии энергетика – это оружие, которым она пытается шантажировать, давить, коррумпировать. Но энергетика это и защита. Украинская энергосеть готова стать элементом защиты от РоSSии", - отметил глава "Укрэнерго".

Он подчеркнул, что потенциальная возможность экспорта электричества выгодна и для европейцев, и для Украины.

"Это общий бизнес, где мы вместе сильнее и сильнее в противостоянии РоSSии. И который может принести миллиарды украинскому бюджету, забрав эти деньги у РоSSии. Честно, эффективно и прозрачно. Именно поэтому украинская энергосистема является частью продвигаемой континентальной политики безопасности и политики безопасности, которую подвигает украинское правительство. Мы, как оператор энергосистемы, сделаем все необходимое, чтобы способствовать претворению этой политики в жизнь", - сказал Кудрицкий.

Он также подчеркнул, что стабильная работа Украины в европейской сети, которую наши специалисты обеспечивают уже больше месяца, открывает уникальные возможности.

"Украинская генерация может заменить часть коррупционного и опасного импорта газа из РоSSии в Европу. Украинский энергетический микс (энергия, производимая в Украине разными источниками, от атомной генерации до альтернативной энергетики, - ред.) на 70% уже углеродно нейтральная. Это значит, что наша энергия будет помогать заместить энергию из ископаемых источников, которая нагревает планету. И поможет в переходе на возобновляемые источники, план которого одинаково амбициозный и для Украины, и для ЕС ", - сказал глава украинской компании - оператора системы передачи.

Напомним, присоединение к европейской ENTSO-E было запланировано на 2023 год.

Работа в изолированном режиме, как это предусмотрено Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем, должна проводиться в два этапа: в зимний и летний периоды. При этом Украина должна была тестово отсоединиться от общей энергосистемы с Россией и Беларусью.

Пробная автономная работа украинской энергосистемы была запланирована на 24-26 февраля. 24 февраля 2022 года НЭК, в полночь, «Укрэнерго» отсоединила украинскую энергосистему от сетей РоSSии и Белоруссии. В этот же день роSSийская армия напала на Украину. Но несмотря на активные боевые действия, НЭК «Укрэнерго» в течение трех дней успешно провела испытания работы энергосистемы в изолированном режиме.

После завершения испытаний Украина решила не возвращаться в энергосистему РоSSии и Беларуси, которое должно было состояться 27 февраля.

Одновременно НЭК «Укрэнерго» подало заявку по ускоренной синхронизации с европейской энергосистемой.

Историческое событие, когда энергосистему Украины полностью синхронизировали с европейской энергосетью ENTSO-E, произошло 16 марта.

Синхронизация украинской и европейской электросетей является стратегической целью на национальном уровне, направленной на создание конкурентного и прозрачного рынка электроэнергии в соответствии с требованиями европейского законодательства и рыночных практик.

В настоящее время синхронизация украинской энергосистемы с европейской уменьшила влияние РоSSии на центральную и западную Европу в энергетическом секторе, а также повысила уровень энергетической безопасности во всем регионе.

После окончания войны перед Украиной и Европой раскроются новые возможности совместного развития рынков электроэнергии и поддержки «зеленого перехода».