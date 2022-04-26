Птичка долеталась: ВСУ уничтожили современный вертолет оккупантов за 16 млн долларов

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В Генштабе сообщили об уничтожении еще одного вертолета роSSийской армии

Еще один роSSийский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США. Вместе победим!", - говорится в сообщении.


Галина Струс, politeka.net

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