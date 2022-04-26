Птичка долеталась: ВСУ уничтожили современный вертолет оккупантов за 16 млн долларов

В Генштабе сообщили об уничтожении еще одного вертолета роSSийской армии

Еще один роSSийский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.