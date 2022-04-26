Над Днепропетровщиной ВСУ сбили ракету оккупантов: обломки рухнули посреди поля, видео

украинские военные, бойцы ВСУ

Еще один подарок "русского мира" летел убивать украинцев.

Украинские военные продолжают давать жесткий отпор оккупантам. На этот раз они сбили вражескую ракету с помощью ПЗРК "Игла".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Еще один подарок "русского мира" летел убивать украинцев, чтобы потом Москва варнякала о "обезвреженных боевиков" в очередной школе. Но не долетел. Обломки снаряда рухнули посреди поля.

"Наши сбили вражескую ракету ПЗРК "Игла". Обломки рухнули в поле. Никто не пострадал. Слава нашим военным!", – сказано в сообщении.

Накануне, роSSийские войска в очередной раз обстреляли территорию Зеленодольской объединенной территориальной громады Криворожского района Днепропетровской области. В результате обстрелов обошлось без пострадавших.


Александра Павленко, politeka.net

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