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2022-04-26
Оккупанты обстреляли Харьков: трое погибших и семь раненых
Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме, информирует
© Гюндуз Мамедов / Twitter
РоSSийские войска во вторник, 26 апреля, в очередной раз обстреляли Харьков, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в
По его словам, по предварительным данным, три человека погибли.
"В результате последнего обстрела - 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняются. Среди пострадавших нет детей, но два человека в тяжелом состоянии. Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме", - подчеркнул глава ОВА.
"Просим жителей быть очень осторожными, по возможности – не покидать укрытий!", - отметил Синегубов.
Анна Конюченко, ZN.ua