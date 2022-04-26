Оккупанты обстреляли Харьков: трое погибших и семь раненых

Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреляли Харьков: трое погибших и семь раненых
© Гюндуз Мамедов / Twitter

РоSSийские войска во вторник, 26 апреля, в очередной раз обстреляли Харьков, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, по предварительным данным, три человека погибли.

"В результате последнего обстрела - 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняются. Среди пострадавших нет детей, но два человека в тяжелом состоянии. Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме", - подчеркнул глава ОВА.

"Просим жителей быть очень осторожными, по возможности – не покидать укрытий!", - отметил Синегубов.


Анна Конюченко, ZN.ua

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