РФ нанесла ракетный удар по Одесской области: поврежден мост через Днестровский лиман

Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.

РФ нанесла ракетный удар по Одесской области: поврежден мост через Днестровский лиман
© zatoka-ua.com

В Белгород-Днестровском районе Одесской области закрыли мост в сторону Одессы. Он перекрыт из-за повреждений, полученных в результате ракетного удара со стороны РФ, отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Оперативном командовании "Юг" позже отметили во вторник, 26 апреля, по Одесской области был нанесен ракетный удар. Сообщается, что в результате обстрела оккупантами поврежден мост через Днестровский лиман.

Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.


Анна Конюченко, ZN.ua

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