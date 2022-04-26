FT: РоSSии придется остановить бои, но война против Украины будет долгой

Отсутствие прогресса на мирных переговорах и новое наступление свидетельствуют о том, что Кремль может превратить свою «спецоперацию» в «войну» против Запада, информирует ZN.ua.

FT: РоSSии придется остановить бои, но война против Украины будет долгой
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSия не смогла сломать оборону Украины, понесла тяжелые потери и потерпела многочисленные военные поражения. Но Кремль все равно продолжает повторять: цели вторжения Владимира Путина будут полностью достигнуты.

Территориальные цели РоSSии, похоже, изменяются в зависимости от того, что, по мнению Путина, его армия может завоевать в краткосрочной перспективе. Первоначальный план, включавший захват Киева, был сокращен до нового наступления, сосредоточенного на Донбассе. Но цели РоSSии, а именно покончить с украинской государственностью, остаются неизменными, о чем говорят участники переговоров между Москвой и Киевом. А это значит, что Путин готов к долговременному конфликту, цели которого выходят далеко за рамки объявленного «освобождения» Донбасса, пишет Financial Times.

РоSSийский автократ теперь хочет захватить весь юго-восток Украины, чтобы отрезать его от Черного моря и создать платформу для дальнейших атак.

«Он тактик… дзюдоист… хочет сделать прием и бросить соперника через плечо. Он не благоразумен, в его голове очень обезображенная картина мира. И сценарии поменялись. Аппетит наступает во время еды», – сказал изданию неназванный участник роSSийско-украинских переговоров.

Один из роSSийских олигархов сказал Financial Times, что война будет продолжаться до тех пор, пока Путин не сможет дома провозгласить победу.

«Если не удастся сделать так, чтобы для электората это выглядело победой, сохранить лицо не удастся», - пояснил он.

РоSSия, похоже, сделала некоторые выводы после многочисленных ошибок в начале вторжения в Украину. Это привело к перенаправлению сил на Донбасс и назначению единственного полевого командира.


Лесь Димань, ZN.ua

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