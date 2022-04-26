РФ не сможет захватить весь Донбасс: в Британии заявили, что украинцы имеют все шансы на победу

украинские военные, бойцы ВСУ

Силы противников на Донбассе "намного более сбалансированы", чем это было под Киевом.

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи прокомментировал грядущую битву за Донбасс между украинскими и роSSийскими войсками. Об этом сообщает Sky News.

Министр уверен, что Донецкая и Луганская области будут для оккупантов "чрезвычайно трудным орешком". По его словам, у ВСУ есть шансы победить агрессора и выпроводить его с востока страны.

Военный отметил, что силы противников на Донбассе "намного более сбалансированы", чем это было под Киевом, ведь украинские защитники уже имеют здесь установленные оборонительные позиции.

Хиппи также ответил на заявление министра иностранных дел рф Сергея Лаврова об угрозе третьей мировой войны.

ВСУ, разведение войск, Донбасс, скрин

"Лавров мог бы поразмышлять, что причина, по которой сейчас идет война в Украине, заключается в том, что россия перешагнула границы суверенной страны и начала вторгаться на ее территорию. Весь этот шум из Москвы о том, что их нападение на Украину каким-то образом является ответом на агрессию НАТО, – полная чепуха", – подчеркнул он.



Александра Павленко, politeka.net

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