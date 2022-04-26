При обороне Харькова погиб экс-футболист львовских "Карпат"

При обороне Харькова погиб экс-защитник львовских "Карпат" Артур Гриценко, сообщает пресс-служба городского совета Новоград-Волынского, уроженцем которого игрок и являлся.

"Защищая родную землю от роSSийских оккупантов, 22 апреля 2022 года в зоне боевых действий погиб военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, наш земляк, житель с. Натальивка Артур Гриценко. Мэр города, депутатский корпус и исполнительный комитет Новоград-Волынского городского совета выражают соболезнования семье и близким Артура Гриценко. В это скорбное время мы с глубокой печалью разделяем ваше горе и боль утраты", - говорится в заявлении.

Артур Гриценко является воспитанником житомирского и львовского футбола. Играл в ФК "Львов" и "Карпатах", а затем длительное время выступал в составе разных профессиональных команд в первой и второй украинской лиге.