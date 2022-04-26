"Москва чувствует поражение в Украине": Кулеба и Подоляк резко ответили на угрозы Лаврова
Глава МИД рф Лавров начал угрожать миру Третьей мировой, и тут же получил ответ от украинских дипломатов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на ядерные угрозы Лаврова, заявив, что это лишь свидетельствует о том, что Москва чувствует поражение в Украине. Свое заявление министр опубликовал в Twitter.
Так, Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины, поэтому появились разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой.
"Это только означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – отметил министр.
Отметим, накануне Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что существует "реальная опасность начала Третьей мировой войны". Он также сказал, что риск ядерной войны реален, и эту опасность "нельзя недооценивать".
К слову, ответил на нелепые заявления Лаврова и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который также является членом украинской делегации в переговорах с рф.
"Пока в одной части мира Илон Маск покупает Twitter в перерывах между запуском ракет в космос, на другой стороне океана роSSийский министр угрожает миру ядерной войной, а в соцсетях вводится цензура. Цивилизационная пропасть", - иронично написал Подоляк.