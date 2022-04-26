Украина имеет право атаковать территорию РоSSии — Минобороны Британии

Оружие, которое отправил нам Запад, подходит для этого, информирует ZN.ua.

Украина имеет право атаковать территорию РоSSии — Минобороны Британии
© Минобороны Украины

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина имеет полное право атаковать территорию РоSSии - в Лондоне не против, чтобы для этого применили западное вооружение. Об этом Уоллес рассказал во время интервью Time Radio.

Заместитель государственного секретаря парламента по вооруженным силам Джеймс Хеппи добавил, что оружие от Запада даже имеет соответствующую дальность действия, чтобы Украина использовала его против РоSSии.

"Многие страны по всему миру используют «импортные» комплекты... Вы склонны обвинять не выработавшую их страну, а страну, которая их выпустила", — добавил Хеппи.

NEW: Britain supports Ukraine's right to attack Russian territory & use Western-donated munitions to do so, James Heappey declares.

Defence ministr tells @TimesRadio that Moscow started the war & it's 'completely legitimate' for Kyiv to target РоSSия's 'depth' & logistics

— Lucy Fisher (@LOS_Fisher) 26 апреля 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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