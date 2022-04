Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина имеет полное право атаковать территорию РоSSии - в Лондоне не против, чтобы для этого применили западное вооружение. Об этом Уоллес рассказал во время интервью Time Radio.

Заместитель государственного секретаря парламента по вооруженным силам Джеймс Хеппи добавил, что оружие от Запада даже имеет соответствующую дальность действия, чтобы Украина использовала его против РоSSии.

"Многие страны по всему миру используют «импортные» комплекты... Вы склонны обвинять не выработавшую их страну, а страну, которая их выпустила", — добавил Хеппи.