РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: есть погибшие и раненые

Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено, информирует ZN.ua.

РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: есть погибшие и раненые
© Слово і діло

РоSSийские войска нанесли ракетный удар по Запорожью во вторник, 26 апреля. В результате обстрела один человек погиб и еще один получил ранения, информирует Запорожская областная военная администрация в Telegram.

"Утром на территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе… По предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено", - говорится в сообщении.

Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты атакованного предприятия. На месте работают все соответствующие службы.


Анна Конюченко, ZN.ua

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