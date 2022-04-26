В Попасной сейчас "ад": фото и подробности о боях

Оккупанты обстреливают Попасную из всего, что у них есть - артиллерии, авиации, идут бои с применением стрелкового оружия. Люди заблокированы в подвалах, но украинская власть пытается доставлять им воду и еду, а на обратном пути забирать местных жителей.

Об этом сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов в своем Telegram-канале, информирует Апостроф.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал в Facebook, что позиционные бои в Рубежном и Попасной продолжаются непрерывно.

"Попасная и Рубежное – неприступные крепости. Позиционные бои продолжаются ... Врагу не удается захватить город. Наши защитники отражают многочисленные атаки. Линия обороны стабильна. Орки несут значительные потери", - пишет он.

Гайдай добавил, что россияне били из тяжелой артиллерии по домам мирных жителей в Лисичанске, Попасной и Горном. Враг целенаправленно обстреливает жилые массивы.

В Луганской области оккупанты 17 раз обстреляли мирное население за минувшие сутки. Больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Горная община.

Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск. Есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух – в Попасной, по меньшей мере, одного – в Горном. Информация о вероятных жертвах проверяется.


Лена Руденко, Апостроф

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