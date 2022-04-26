Новостей.COM ⇒
2022-04-26
В Херсонской области ВСУ уничтожили более 70 оккупантов и склад с боеприпасами, - Генштаб
Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.
В районе поселка Большая Александровка (Херсонская область) ВСУ уничтожили более 70 оккупантов и склад с боеприпасами. Об этом сообщает Генеральный штаб.
"В районе Великой Александровки Херсонской области украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и убили 70 россиян (точное количество погибших уточняется)".
Также, как отмечает Генштаб, подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.
На Донбассе за минувшие сутки ВСУ отразили шесть атак армии РФ. Воздушные Силы ВСУ поразили 10 воздушных целей.