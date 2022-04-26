В Херсонской области ВСУ уничтожили более 70 оккупантов и склад с боеприпасами, - Генштаб

Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

В Херсонской области ВСУ уничтожили более 70 оккупантов и склад с боеприпасами, - Генштаб

В районе поселка Большая Александровка (Херсонская область) ВСУ уничтожили более 70 оккупантов и склад с боеприпасами. Об этом сообщает Генеральный штаб.

"В районе Великой Александровки Херсонской области украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и убили 70 россиян (точное количество погибших уточняется)".

Также, как отмечает Генштаб, подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

На Донбассе за минувшие сутки ВСУ отразили шесть атак армии РФ. Воздушные Силы ВСУ поразили 10 воздушных целей.

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