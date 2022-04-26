Цирк с "покушением" на пропагандиста Соловьева: сети повеселили кадры с "коктейлем Молотова"

В сети бурно обсуждают кадр из видео, якобы, задержания "преступников", покусившихся на жизнь Соловьева - на фото изображены "коктейли Молотова" в пластиковых бутылках и без бензина, информирует Апостроф.

Снимок опубликовали в одном из Twitter-каналов.

"ФСБ Пикчерз представляет. Коктейль Молотова в пластиковых (!) бутылках. Почему у "бензина" с "машинным маслом" цвет обычной воды, даже не спрашивайте", - говорится в сообщении.

Комментаторы потролили роSSийских "режиссеров".

"Ну так рассчитано на любителей телевизора, а там умных нет", - отметил один из подписчиков. Другой добавил, что, вероятно, на "фильм" был выделен скромный бюджет, поэтому и результат соответствующий. А третий комментатор продолжил: "Бюджет выделили норм. просто они после съёмки пошли в ресторан пожрать по-человечески".

Еще один подписчик акцентировал внимание на "дешевизне" роSSийского зрителя.

"Буквально сегодня это обсуждал с другом. Им и не надо, так как аудитория хавает, а другим они ничего и не пытаются доказать. Это как во времена колонизации Америки индейцам дарили дешёвые бусы за землю. Можно то и дорогие золотые подарить, но зачем, если индейцам и так норм", - написал он.


Мария Швец, Апостроф

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