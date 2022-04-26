РоSSия потеряла в Украине больше 22 тысяч человек: свежая сводка Генштаба ВСУ

В Украине продолжается полномасштабная война с роSSийскими оккупантами. Потери РФ в живой силе по состоянию на утро 20 апреля составляют 22100 человек. За сутки прибавилось 200 "200-х".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составили:

  • танков ? 918 ед,
  • боевых бронированных машин ? 2308 ед,
  • артиллерийских систем – 416 ед,
  • РСЗО - 136 ед,
  • средств ПВО - 67 ед,
  • самолетов – 184 ед,
  • вертолетов – 150 ед,
  • автомобильной техники - 1643 ед,
  • кораблей/катеров - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ - 76 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 ед,
  • специальной техники – 31 ед,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК - 4 ед.

Данные уточняются.

Напомним, аналитики института по изучению войны считают в США, что Украина продолжает давать достойный отпор врагу, а РоSSия действует в спешке, пытаясь одержать победу к 9 мая.


Инна Погрибная, Апостроф

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