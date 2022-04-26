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2022-04-26
РоSSия потеряла в Украине больше 22 тысяч человек: свежая сводка Генштаба ВСУ
В Украине продолжается полномасштабная война с роSSийскими оккупантами. Потери РФ в живой силе по состоянию на утро 20 апреля составляют 22100 человек. За сутки прибавилось 200 "200-х".
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составили:
- танков ? 918 ед,
- боевых бронированных машин ? 2308 ед,
- артиллерийских систем – 416 ед,
- РСЗО - 136 ед,
- средств ПВО - 67 ед,
- самолетов – 184 ед,
- вертолетов – 150 ед,
- автомобильной техники - 1643 ед,
- кораблей/катеров - 8 ед,
- цистерн с ГСМ - 76 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 ед,
- специальной техники – 31 ед,
- пусковых установок ОТРК/ТРК - 4 ед.
Данные уточняются.
Напомним, аналитики института по изучению войны считают в США, что Украина продолжает давать достойный отпор врагу, а РоSSия действует в спешке, пытаясь одержать победу к 9 мая.
Инна Погрибная, Апостроф