РоSSия потеряла в Украине больше 22 тысяч человек: свежая сводка Генштаба ВСУ

В Украине продолжается полномасштабная война с роSSийскими оккупантами. Потери РФ в живой силе по состоянию на утро 20 апреля составляют 22100 человек. За сутки прибавилось 200 "200-х".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составили:

танков ? 918 ед,



боевых бронированных машин ? 2308 ед,

артиллерийских систем – 416 ед,

РСЗО - 136 ед,

средств ПВО - 67 ед,

самолетов – 184 ед,

вертолетов – 150 ед,

автомобильной техники - 1643 ед,

кораблей/катеров - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 ед,

специальной техники – 31 ед,

пусковых установок ОТРК/ТРК - 4 ед.

Данные уточняются.