Новостей.COM ⇒
2022-04-25
ФСБ оконфузилась с фейком про покушение на Соловьева: в сети указали смешную деталь
Спецслужбы РоSSии оконфузились в истории с задержанием группы "неонацистов", которые якобы готовили покушение на пропагандиста Владимира Соловьева, информирует
Фото опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".
На фото видно книгу с дарственной надписью "Тимохе. Спасибо за неоценимую поддержку в самые тяжелые годы. Убивай, чтобы жить. Живи, чтобы жить". Текст подписан словами "Подпись неразборчива".
Фото взято из стоп-кадра видео задержания "неонацистов" спецслужбами страны-оккупанта.
Евгений Устименко, Апостроф