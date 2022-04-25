ФСБ оконфузилась с фейком про покушение на Соловьева: в сети указали смешную деталь

Спецслужбы РоSSии оконфузились в истории с задержанием группы "неонацистов", которые якобы готовили покушение на пропагандиста Владимира Соловьева, информирует Апостроф .

Фото опубликовано в Telegram-канале " Киев Оперативный".

На фото видно книгу с дарственной надписью "Тимохе. Спасибо за неоценимую поддержку в самые тяжелые годы. Убивай, чтобы жить. Живи, чтобы жить". Текст подписан словами "Подпись неразборчива".

Фото взято из стоп-кадра видео задержания "неонацистов" спецслужбами страны-оккупанта.