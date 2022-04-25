Лондон планирует отправку в Украину БМП Stormer с пусковыми установками для ПЗРК Starstreak

Это значительно усилит возможности противовоздушной обороны Украины, информирует ZN.ua.

Лондон планирует отправку в Украину БМП Stormer с пусковыми установками для ПЗРК Starstreak
© unsplash/emily5370

Великобритания собирается отправить в Украину бронетранспортеры Stormer, на которых будут установлены пусковые установки для зенитных ракет Starstreak. Тем самым планируется значительно повысить способность украинского ПВО противостоять воздушным атакам роSSийского врага. Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес в Палате общин, сообщает ВВС.

Бронетранспортеры дадут Украине повышенные «противовоздушные возможности ближнего действия как днем, так и ночью».

По его словам, Starstreak уже защищают украинское небо в течение последних трех недель.

На «бронь» Stormer ставится восьмизарядная пусковая установка на крыше, а в самой машине размещается еще восемь ракет. Эти ракеты способны сбивать летящие на низкой высоте самолеты и вертолеты врага.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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