Кто устроил взрывы в Тирасполе? Украинская разведка показала интересный документ

Украинская разведка увидела роSSийский след в подготовке взрывов в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе.

Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Апостроф.

В Сети появился документ т.н. "Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья". Еще 22 апреля секретарь "ГСЧС" Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении "защищенного пункта управления гражданской обороны города".

Там были указаны:

  • наименование объекта;
  • адреса размещения;
  • типы защитного сооружения.

В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании. Иными словами, еще за три дня до инцидента, руководство так называемой "ПМР" уже знали о том, что будет провокация и готовились к ее осуществлению вместе с роSSийскими спецслужбами.


Евгений Устименко, Апостроф

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