Войска РФ концентрируют удары по железнодорожным узлам — Генштаб ВСУ

Так оккупанты пытаются воспрепятствовать поставкам военной помощи в Украину, информирует ZN.ua.

Войска РФ концентрируют удары по железнодорожным узлам — Генштаб ВСУ
Фото иллюстративное
© depositphotos / sergesiro

РоSSийские оккупанты концентрируют ракетно-бомбовые удары по железнодорожным узлам, пытаясь разрушить пути поставки военно-технической помощи для Украины от государств-партнеров. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Военные РФ продолжают производить удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок.

Также вражеские войска продолжают наращивать систему противовоздушной обороны дальнего действия. Для этого они перемещают дополнительные зенитно-ракетные комплексы с территории РоSSии.

Оккупанты пытаются создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники.

РоSSияне продолжают проводить наступательные действия на востоке Украины с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержания сухопутного пути с временно оккупированным Крымом.

Кроме этого, командование РФ не прекращает поиск путей восполнения потерь личного состава.

В Генштабе проинформировали и о текущей ситуации по отдельным направлениям:

  • На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях нет существенных изменений и признаков формирования врагом наступательных группировок.
  • На Слобожанщине оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, разрушать инфраструктуру города и поражать позиции защитников области с применением авиации и артиллерии. В районе Изюма россияне пытались улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дубравное – Курулька. Враг проводит мероприятия по логистическому обеспечению своей группировки.
  • На Донецком и Таврическом направлениях военные РФ усилили обстрелы имеющимися средствами и пытались продвинуться вглубь Украины в районах села Коровий Яр и города Рубежное, а также развить наступление в направлении Запорожья. Но успеха не добились и понесли потери. Враг продолжает уничтожать Мариуполь, блокируя жителей и часть украинских защитников в районе завода "Азовсталь".
  • На Южнобужском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Оккупанты перегруппировываются, закрепляются на местности, усиливают группировку ствольной и реактивной артиллерии, а также накапливают боеприпасы и ГСМ.
  • На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке Большая Александровка, россияне объявили местным о необходимости покинуть населенный пункт до 28 апреля. Тем, кто не выполнит приказ, угрожают принудительной эвакуацией.
  • На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар, сотрудники ФСБ РФ продолжают проводить фильтрационные мероприятия.
  • На временно захваченных территориях Харьковщины и Луганщины оккупанты занимаются мародерством, воровством и ограблением местных. Особое внимание уделяют "изъятию" алкогольных напитков и продуктов питания.

Максим Царук, ZN.ua

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