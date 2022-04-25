Войска РФ концентрируют удары по железнодорожным узлам — Генштаб ВСУ
РоSSийские оккупанты концентрируют ракетно-бомбовые удары по железнодорожным узлам, пытаясь разрушить пути поставки военно-технической помощи для Украины от государств-партнеров. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в
Военные РФ продолжают производить удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок.
Также вражеские войска продолжают наращивать систему противовоздушной обороны дальнего действия. Для этого они перемещают дополнительные зенитно-ракетные комплексы с территории РоSSии.
Оккупанты пытаются создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники.
РоSSияне продолжают проводить наступательные действия на востоке Украины с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержания сухопутного пути с временно оккупированным Крымом.
Кроме этого, командование РФ не прекращает поиск путей восполнения потерь личного состава.
В Генштабе проинформировали и о текущей ситуации по отдельным направлениям:
- На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях нет существенных изменений и признаков формирования врагом наступательных группировок.
- На Слобожанщине оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, разрушать инфраструктуру города и поражать позиции защитников области с применением авиации и артиллерии. В районе Изюма россияне пытались улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дубравное – Курулька. Враг проводит мероприятия по логистическому обеспечению своей группировки.
- На Донецком и Таврическом направлениях военные РФ усилили обстрелы имеющимися средствами и пытались продвинуться вглубь Украины в районах села Коровий Яр и города Рубежное, а также развить наступление в направлении Запорожья. Но успеха не добились и понесли потери. Враг продолжает уничтожать Мариуполь, блокируя жителей и часть украинских защитников в районе завода "Азовсталь".
- На Южнобужском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Оккупанты перегруппировываются, закрепляются на местности, усиливают группировку ствольной и реактивной артиллерии, а также накапливают боеприпасы и ГСМ.
- На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке Большая Александровка, россияне объявили местным о необходимости покинуть населенный пункт до 28 апреля. Тем, кто не выполнит приказ, угрожают принудительной эвакуацией.
- На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар, сотрудники ФСБ РФ продолжают проводить фильтрационные мероприятия.
- На временно захваченных территориях Харьковщины и Луганщины оккупанты занимаются мародерством, воровством и ограблением местных. Особое внимание уделяют "изъятию" алкогольных напитков и продуктов питания.