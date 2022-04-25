Войска РФ концентрируют удары по железнодорожным узлам — Генштаб ВСУ

РоSSийские оккупанты концентрируют ракетно-бомбовые удары по железнодорожным узлам, пытаясь разрушить пути поставки военно-технической помощи для Украины от государств-партнеров. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook .

Военные РФ продолжают производить удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок.

Также вражеские войска продолжают наращивать систему противовоздушной обороны дальнего действия. Для этого они перемещают дополнительные зенитно-ракетные комплексы с территории РоSSии.

Оккупанты пытаются создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники.

РоSSияне продолжают проводить наступательные действия на востоке Украины с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержания сухопутного пути с временно оккупированным Крымом.

Кроме этого, командование РФ не прекращает поиск путей восполнения потерь личного состава.

В Генштабе проинформировали и о текущей ситуации по отдельным направлениям: