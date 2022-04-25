Кирилл благословляет рашистов: глава РПЦ стал персонажем украинского художника

Московский патриарх Кирилл стал персонажем новой картины украинского художника Владимира Прокопенко, который ранее посвятил серию работ роSSийскому диктатору Путину.

Изображение опубликовано в Instagram, информирует Апостроф .

Как и в предыдущих работах автора, его герой изображен обнаженным – единственным предметом его одежды является головной убор. На клобуке патриарха вместо изображений святых и серафимов можно увидеть символ Z.