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2022-04-25
Кирилл благословляет рашистов: глава РПЦ стал персонажем украинского художника
Московский патриарх Кирилл стал персонажем новой картины украинского художника Владимира Прокопенко, который ранее посвятил серию работ роSSийскому диктатору Путину.
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Как и в предыдущих работах автора, его герой изображен обнаженным – единственным предметом его одежды является головной убор. На клобуке патриарха вместо изображений святых и серафимов можно увидеть символ Z.
Подобно прежним персонажам картин Прокопенко – Путину и Лукашенко – роSSийский патриарх выглядит гигантским монстром. На непропорционально тонких ногах он движется среди военной техники РФ, простирая над ней руки для благословения.
Маргарита Лепс, Апостроф