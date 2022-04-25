«РоSSия планирует захватить Одессу»: в Bellingcat назвали решающую дату

роSSийские оккупанты, военные

Кремль будет искать любое достижение, чтобы показать его как достаточное.

РоSSия планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая. Об этом журналист-расследователь «Bellingcat» Христо Грозев сообщил во время спецэфира "два месяца героического сопротивления" на YouTube-канале Украина 24.

"Здесь очевидно, что с их стороны есть паника, есть желание "продать" любую победу к 9 мая. Они понимают, что если ничего красивого, как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы", – говорит Христо Грозев.

По его словам, Кремль будет искать любое достижение, чтобы показать его до 9 мая как достаточное. Однако если ему это не удастся, РФ пойдет на террористические меры.

пожар, Одесса

"Если им это не удастся – а мне кажется, что им это не удастся, то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это применение химического оружия", – добавил Христо Грозєв.

По словам журналиста, роSSийский народ перестает верить своему правительству и пропаганде.

"Мы отслеживаем каждый день все запросы в роSSийских интернет-поисковиках, и часто задаваемыми вопросами становятся: что реально произошло с крейсером "Москва"? Когда Украина заедет на территорию РоSSии? Куда делся Шойгу? Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3-4 дня ставят вопросы, свидетельствующие, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не выражает", – добавил Христо Грозев.


Анна Вернигора, politeka.net

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