Уже 300 офицеров РФ погибло в Украине, заявила «Медиазона». При том что указанные общие потери - в 12 раз меньше, чем по данным ВСУ

РоSSийское издание «Медиазона» посчитало по данным открытых источников количество погибших военных РФ на войне в Украине за последние два месяца. Несмотря на то, что полученная общая цифра потерь (1744) немного превышает данные Минобороны РФ , она в 12 раз меньше той, которую объявил сегодня Генштаб Вооруженных сил Украины - 21900 погибших. Речь идет только о кадровых роSSийских военных: тех, кто воевал на стороне «ЛДНР», в счет не брали.

Учитывая то, что цифры могут быть меньше в 10 раз, статистика всё равно обнадеживающая для нашей победы.

По данным «Медиазоны», на войне в Украине РФ потеряла: