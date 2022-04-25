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2022-04-25
Уже 300 офицеров РФ погибло в Украине, заявила «Медиазона». При том что указанные общие потери - в 12 раз меньше, чем по данным ВСУ
44 из погибших офицеров - в звании от подполковника и выше, информирует
© Минобороны РоSSии/t.me
РоSSийское издание
Учитывая то, что цифры могут быть меньше в 10 раз, статистика всё равно обнадеживающая для нашей победы.
По данным «Медиазоны», на войне в Украине РФ потеряла:
- не менее 500 солдат наиболее боеспособных соединений — десантников, морских пехотинцев и спецназовцев;
- более 300 офицеров. Среди них — два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом;
- значительную часть псковских и костромских десантников, уже принимавших участие в боях в Украине в 2014 году;
- более 70 бойцов Росгвардии (их вообще не должны были отправлять на войну в чужую страну);
- не менее 20 летчиков авиации и семеро вертолетчиков;
- 69 солдат, которым было не более 19 лет (некоторые, вероятно, были срочниками).
Анастасия Дэйна, ZN.ua