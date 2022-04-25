Уже 300 офицеров РФ погибло в Украине, заявила «Медиазона». При том что указанные общие потери - в 12 раз меньше, чем по данным ВСУ

44 из погибших офицеров - в звании от подполковника и выше, информирует ZN.ua.

Уже 300 офицеров РФ погибло в Украине, заявила «Медиазона». При том что указанные общие потери - в 12 раз меньше, чем по данным ВСУ
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSийское издание «Медиазона» посчитало по данным открытых источников количество погибших военных РФ на войне в Украине за последние два месяца. Несмотря на то, что полученная общая цифра потерь (1744) немного превышает данные Минобороны РФ, она в 12 раз меньше той, которую объявил сегодня Генштаб Вооруженных сил Украины - 21900 погибших. Речь идет только о кадровых роSSийских военных: тех, кто воевал на стороне «ЛДНР», в счет не брали.

Учитывая то, что цифры могут быть меньше в 10 раз, статистика всё равно обнадеживающая для нашей победы.

По данным «Медиазоны», на войне в Украине РФ потеряла:

  • не менее 500 солдат наиболее боеспособных соединений — десантников, морских пехотинцев и спецназовцев;
  • более 300 офицеров. Среди них — два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом;
  • значительную часть псковских и костромских десантников, уже принимавших участие в боях в Украине в 2014 году;
  • более 70 бойцов Росгвардии (их вообще не должны были отправлять на войну в чужую страну);
  • не менее 20 летчиков авиации и семеро вертолетчиков;
  • 69 солдат, которым было не более 19 лет (некоторые, вероятно, были срочниками).


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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