Оккупанты хвалятся, что научились "грамотно мародерить" в Украине, - СБУ

У их родственников это вызывает удивление и восхищение.

РоSSийские захватчики хвастаются, что научились "грамотно мародерить" в Украине.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры роSSийских оккупантов, находящиеся в распоряжении СБУ .

Они радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное можно было беспрепятственно переправить в РФ .

«Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах*й, дом вскрыли. И знаешь, че я оттуда вынес? Компьютер, нах*й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу”, – говорит захватчик.

На ремарку своей матери, что у него могут отобрать награбленное, спокойно отвечает: “Да не отберут. Мы это знаем, куда заныкать. Мы все хорошо делаем”.

“Знаете, какие эмоции это вызвало у женщины? Удивление и восхищение сыночком! Похоже, в РоSSии не учат своих детей, что воровать – это грех и преступление. Что на компьютер и ювелирные украшения нужно заработать”, – отметили в СБУ .

Напомним, ранее СБУ заявила, что родители роSSийских оккупантов призывают их мародерствовать в Украине по полной.

Некоторые из оккупантов жаловались, что награбленное у них отбирают их же сограждане-работники ФСБ.