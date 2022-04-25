Оккупанты хвалятся, что научились "грамотно мародерить" в Украине, - СБУ

У их родственников это вызывает удивление и восхищение.

Оккупанты хвалятся, что научились "грамотно мародерить" в Украине, - СБУ
Фото: ГУР

РоSSийские захватчики хвастаются, что научились "грамотно мародерить" в Украине.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры роSSийских оккупантов, находящиеся в распоряжении СБУ.

Они радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное можно было беспрепятственно переправить в РФ.

«Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах*й, дом вскрыли. И знаешь, че я оттуда вынес? Компьютер, нах*й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу”, – говорит захватчик.

На ремарку своей матери, что у него могут отобрать награбленное, спокойно отвечает: “Да не отберут. Мы это знаем, куда заныкать. Мы все хорошо делаем”.

“Знаете, какие эмоции это вызвало у женщины? Удивление и восхищение сыночком! Похоже, в РоSSии не учат своих детей, что воровать – это грех и преступление. Что на компьютер и ювелирные украшения нужно заработать”, – отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ заявила, что родители роSSийских оккупантов призывают их мародерствовать в Украине по полной.

Некоторые из оккупантов жаловались, что награбленное у них отбирают их же сограждане-работники ФСБ.

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