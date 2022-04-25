Newsweek: Путин хочет победу в Украине через 14 дней, сможет ли он ее одержать?

РоSSия снова увязла. Ее наступление во второй фазе войны против Украины так и не стало «величайшим танковым сражением со времен Второй мировой войны», как некоторые аналитики предрекали. Сухопутные же роSSийские силы продемонстрировали все ту же низкую эффективность, провалив попытки прорваться по всем направлениям.

Об этом пишет Newsweek , напоминая, что многие эксперты придают особое значение 9 мая, когда РоSSия будет праздновать победу над нацистской Германией. Они считают, что к этому дню Москва либо найдет какой-то способ провозгласить победу и прекратит бои, либо перейдет от «специальной военной операции» к «войне». Второе будет означать проведение широкомасштабной мобилизации с целью победить Украину.

Впрочем, на местах роSSийские войска рассеяны, истощены и не похоже, чтобы они восстановили силы. Военные и разведка США сказали Newsweek, что большое наступление на юге, которое все ждали, уже зашло в тупик. Ни одна из сторон не может полностью победить врага.

«РоSSия снова делает ставку на авиаудары с большого расстояния, на артиллерийские и ракетные обстрелы, чтобы помочь своим наземным войскам продвинуться. Но она не может поддержать наступление по всей гигантской линии фронта, которую сама создала. Чрезвычайно мотивированные украинские войска не только удерживают врага, но и наступают на некоторых направлениях. И они видят, что враг увязает. Да, РоSSия дерется, но Украина побеждает», – сказал изданию неназванный офицер Сухопутных войск США .

Newsweek пишет, что второй этап роSSийской войны против Украины начался 18 апреля. В Кремле объявили, что главной целью станет захват Донецкой и Луганской областей, которые роSSийская армия оккупировала лишь частично в 2014 году. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал, что роSSийские силы попытались пробить украинскую оборону "почти вдоль всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях".