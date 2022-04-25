Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае - СМИ

Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО уже в мае. Таким образом, обе страны решили ускорить процедуру присоединения, не дожидаясь планового саммита Альянса, который состоится в конце июня.

Как сообщает финское издание Iltalehti , более половины депутатов местного парламента поддерживают вступление страны в НАТО. Однако вместо того, чтобы самостоятельно начать процесс присоединения к Альянсу, Финляндия склоняется к предложению Швеции. Страна-соседка заявила о желании подать заявки на вступление в один день. Договоренность вступит в силу после того, как шведское правительство примет решение о членстве в НАТО.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Швеция готовит собственную оценку политики безопасности вступления в НАТО. Аналитическая группа парламентских партий обнародует решение в пятницу, 13 мая.

По данным газеты Iltalehti, заявки Финляндии и Швеции должны быть опубликованы после 16 мая.