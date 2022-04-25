Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае - СМИ

Потенциальные страны-кандидаты решили не ждать саммита Альянса, который состоится в конце июня, информирует ZN.ua.

Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае - СМИ
© vremya4e.com

Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО уже в мае. Таким образом, обе страны решили ускорить процедуру присоединения, не дожидаясь планового саммита Альянса, который состоится в конце июня.

Как сообщает финское издание Iltalehti, более половины депутатов местного парламента поддерживают вступление страны в НАТО. Однако вместо того, чтобы самостоятельно начать процесс присоединения к Альянсу, Финляндия склоняется к предложению Швеции. Страна-соседка заявила о желании подать заявки на вступление в один день. Договоренность вступит в силу после того, как шведское правительство примет решение о членстве в НАТО.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Швеция готовит собственную оценку политики безопасности вступления в НАТО. Аналитическая группа парламентских партий обнародует решение в пятницу, 13 мая.

По данным газеты Iltalehti, заявки Финляндии и Швеции должны быть опубликованы после 16 мая.


Александр Кричковский, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Блок рекламы


Похожие новости
Литва, Латвия и Эстония требуют расширения присутствия НАТО в регионеЛитва, Латвия и Эстония требуют расширения присутствия НАТО в регионе
Гарантии безопасности Украине не будут идентичны статье 5 устава НАТО — ДжонсонГарантии безопасности Украине не будут идентичны статье 5 устава НАТО — Джонсон
"Украина сама стала эталоном": эксперт рассказал, почему боеспособности ВСУ намного выше, чем у половины стран НАТО"Украина сама стала эталоном": эксперт рассказал, почему боеспособности ВСУ намного выше, чем у половины стран НАТО
РоSSия может привлечь к боям на востоке Украины более 1000 вагнеровцев – чиновник НАТОРоSSия может привлечь к боям на востоке Украины более 1000 вагнеровцев – чиновник НАТО
The Atlantic: Украину нужно быстро принять в НАТОThe Atlantic: Украину нужно быстро принять в НАТО
Финляндия уже в ближайшие недели может подать заявку на членство в НАТОФинляндия уже в ближайшие недели может подать заявку на членство в НАТО
Некоторые члены НАТО хотят продолжения войны в Украине – глава МИД ТурцииНекоторые члены НАТО хотят продолжения войны в Украине – глава МИД Турции
Четвертая по силе армия НАТО: эксперт объяснил, почему Украина может вступить в Альянс в ближайшее времяЧетвертая по силе армия НАТО: эксперт объяснил, почему Украина может вступить в Альянс в ближайшее время
Финляндия идет в НАТО: восемь из десяти партий парламента поддержали вступлениеФинляндия идет в НАТО: восемь из десяти партий парламента поддержали вступление
Союзники США по НАТО могут быть привлечены к выходу мирных жителей из Мариуполя — НуландСоюзники США по НАТО могут быть привлечены к выходу мирных жителей из Мариуполя — Нуланд
Последние новости
Подгружаем последние новости