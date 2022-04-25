Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае - СМИ
Потенциальные страны-кандидаты решили не ждать саммита Альянса, который состоится в конце июня, информирует
Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО уже в мае. Таким образом, обе страны решили ускорить процедуру присоединения, не дожидаясь планового саммита Альянса, который состоится в конце июня.
Как сообщает финское издание
На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Швеция готовит собственную оценку политики безопасности вступления в НАТО. Аналитическая группа парламентских партий обнародует решение в пятницу, 13 мая.
По данным газеты Iltalehti, заявки Финляндии и Швеции должны быть опубликованы после 16 мая.