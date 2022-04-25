РоSSия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет - Минобороны

В Министерстве обороны Украины сообщили , что РоSSия разместила в Черном море 8 носителей крылатых ракет типа «Калибр». За счет этого оккупанты рассчитывают получить преимущество на приморском операционном направлении.

В очередном брифинге Минобороны спикер ведомства Александр Мотузяник подчеркнул, что РФ продолжает сосредоточивать в акваториях Черного и Азовского морей корабельную группировку. Таким образом, враг пытается изолировать район ведения боевых действий, проводит разведку и оказывает огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

«По данным нашей разведки, в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет», - заявил Мотузяник.