РоSSия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет - Минобороны

По данным украинской разведки, в акватории Черного моря находится 8 носителей ракет типа «Калибр», информирует ZN.ua.

РоSSия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет - Минобороны
© Минобороны РФ

В Министерстве обороны Украины сообщили, что РоSSия разместила в Черном море 8 носителей крылатых ракет типа «Калибр». За счет этого оккупанты рассчитывают получить преимущество на приморском операционном направлении.

В очередном брифинге Минобороны спикер ведомства Александр Мотузяник подчеркнул, что РФ продолжает сосредоточивать в акваториях Черного и Азовского морей корабельную группировку. Таким образом, враг пытается изолировать район ведения боевых действий, проводит разведку и оказывает огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

«По данным нашей разведки, в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет», - заявил Мотузяник.


Александр Кричковский, ZN.ua

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