РоSSия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет - Минобороны
По данным украинской разведки, в акватории Черного моря находится 8 носителей ракет типа «Калибр», информирует
В Министерстве обороны Украины
В очередном брифинге Минобороны спикер ведомства Александр Мотузяник подчеркнул, что РФ продолжает сосредоточивать в акваториях Черного и Азовского морей корабельную группировку. Таким образом, враг пытается изолировать район ведения боевых действий, проводит разведку и оказывает огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.
«По данным нашей разведки, в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет», - заявил Мотузяник.