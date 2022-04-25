Украинки на передовой: фото и истории девушек, воюющих против оккупантов

В войне РоSSии против Украины женщины стали бок о бок с мужчинами для обороны государства.

Об историях женщин, сменивших платья и каблуки на военную форму сообщает издание Тribuna, информирует Апостроф .

В списке украинских защитниц – парамедик Кира Нечай. Она является одной из соучредительниц проекта "Реаниметро". До войны была работницей Нацагентства по предотвращению коррупции.

23-летняя наводчица САУ Татьяна Чубарь, в TikTok ее можно найти под ником "Принцеска". Там она выложила видео с боевой задачи, которое набрало более 1,5 млн просмотров. Девушка служит в Сумской области в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского.

Еще одна защитница – Екатерина, которая до войны занималась спортом. В 2021 получила первые места сразу в четырех номинациях на международном чемпионате UKRAINIAN GRAND PRIX. Фото с ней обнародовал Владимир Кличко 8 марта.

25-летняя харьковчанка парамедик Маргарита Ривчаченко записалась в тероборону в первые дни полномасштабного вторжения, на войне получила позывной "Афина", а в мирное время работала журналисткой и пиарщицей.

С началом войны вступила на службу в ВСУ Александра, она уже имела опыт военной деятельности. Также большую часть ее жизни занимали волонтерство и зоозащита.