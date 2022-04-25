Украинки на передовой: фото и истории девушек, воюющих против оккупантов

В войне РоSSии против Украины женщины стали бок о бок с мужчинами для обороны государства.

Об историях женщин, сменивших платья и каблуки на военную форму сообщает издание Тribuna, информирует Апостроф.

В списке украинских защитниц – парамедик Кира Нечай. Она является одной из соучредительниц проекта "Реаниметро". До войны была работницей Нацагентства по предотвращению коррупции.

23-летняя наводчица САУ Татьяна Чубарь, в TikTok ее можно найти под ником "Принцеска". Там она выложила видео с боевой задачи, которое набрало более 1,5 млн просмотров. Девушка служит в Сумской области в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского.

Еще одна защитница – Екатерина, которая до войны занималась спортом. В 2021 получила первые места сразу в четырех номинациях на международном чемпионате UKRAINIAN GRAND PRIX. Фото с ней обнародовал Владимир Кличко 8 марта.

25-летняя харьковчанка парамедик Маргарита Ривчаченко записалась в тероборону в первые дни полномасштабного вторжения, на войне получила позывной "Афина", а в мирное время работала журналисткой и пиарщицей.

С началом войны вступила на службу в ВСУ Александра, она уже имела опыт военной деятельности. Также большую часть ее жизни занимали волонтерство и зоозащита.

24-летняя Анастасия Мохина родом из Мариуполя с 2004 года жила в Киеве. Получила образование в Киевском университете имени Бориса Гринченко. Работала копирайтером, эмейл-маркетологом. Ее любимый с папой защищали подходы к Киеву. На войне молодожены поженились.


Ксения Срибнянская, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Блок рекламы


Похожие новости
Украинское сафари продолжается: ВСУ расквитались с роSSийскими захватчиками, фотоУкраинское сафари продолжается: ВСУ расквитались с роSSийскими захватчиками, фото
США верят, что Украина может победить в войне против РоSSии – Ллойд ОстинСША верят, что Украина может победить в войне против РоSSии – Ллойд Остин
В Харьковской области сбили Су-34 оккупантовВ Харьковской области сбили Су-34 оккупантов
ВСУ уничтожили две ракеты оккупантов, летевших на запад страныВСУ уничтожили две ракеты оккупантов, летевших на запад страны
Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военныхОккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных
Людям некуда возвращаться: под обстрелы оккупантов попало украинское село, дома разрушеныЛюдям некуда возвращаться: под обстрелы оккупантов попало украинское село, дома разрушены
"У оккупантов ничего не вышло": украинский защитник в свой день рождения сбил вертолет рф, видео"У оккупантов ничего не вышло": украинский защитник в свой день рождения сбил вертолет рф, видео
У РоSSии есть военные планы против Эстонии, - эстонский посол
Оккупантов гонят с Николаевщины, ВСУ освобождают населенные пункты один за другим: новые данныеОккупантов гонят с Николаевщины, ВСУ освобождают населенные пункты один за другим: новые данные
WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой — боятся реакции ПутинаWSJ: США не вводят санкции против Кабаевой — боятся реакции Путина
Последние новости
Подгружаем последние новости