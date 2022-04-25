Как избежать принудительной мобилизации на оккупированной территории

По данным украинской разведки, роSSийские оккупанты на временно оккупированной территории Украины начали принудительную мобилизацию мужчин. Минреинтеграции объяснило, как не попасть в оккупационный "призывной пункт".

Как избежать принудительной мобилизации на оккупированной территории

В частности, мужчинам, оказавшимся на временно оккупированной территории, рекомендуют не получать лично повестки от так называемых "военкоматов". Для этого лучше всего поменять место жительства.

Кроме того, рекомендуется на время перестать пользоваться своим телефоном или поменять номер.

Если же роSSийские оккупанты насильно вас привели в так называемый "военкомат", то объясните им, почему вы не можете служить. Например, по состоянию здоровья. Это должно быть подтверждено соответствующим документом.

Как избежать принудительной мобилизации на оккупированной территории

Насильно призванным украинцам рекомендуют ни в коем случае не выполнять преступные приказы роSSийских оккупантов и при первой же возможности сдаться ВСУ или Силам территориальной обороны.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, роSSийские оккупационные войска уже потеряли в Украине около 22 000 человек, более 800 танков, более 2000 боевых бронированных машин, более 160 самолетов и около 150 вертолетов.

Напомним, ранее украинцам рассказали, что будет с ценами на продукты питания после войны.


Максимов Віталій, Тудей

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