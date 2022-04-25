25 апреля оккупанты стреляли ракетами по железной дороге в четырех областях Украины

От обстрелов вблизи Жмеринки и Козятина 5 человек погибли.

25 апреля роSSийские оккупанты нанесли ракетные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в нескольких областях центра и запада Украины.

Об этом сообщает Lb.ua.

Около 08:30 вследствие ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий впоследствии сообщил, что пожар на подстанции был потушен. Пострадавших не было.

В Ровенской области три вражеские ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру в Здолбуновском районе. Как сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль, жертв нет. У одного работника было легкое повреждение. По словам Коваля, повреждены окна и крыши около 20 близлежащих домов.

Отметим, что в 08:10 утра над водоемом-охладителем Хмельницкой атомной электростанции были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные русскими военными, вероятно, в сторону Здолбунова. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что этот акт ядерного терроризма со стороны РФ мог стать экологической катастрофой как для Украины, так и Европы.

В то же время подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования ''Запад'' были уничтожены две крылатые ракеты оккупантов, летевшие в сторону западных областей страны.

Также роSSийские оккупационные войска обстреляли ракетами объекты транспортной инфраструктуры вблизи Жмеринки и Козятина Винницкой области. В результате вражеских обстрелов предварительно 5 человек погибли, 18 ранены.

Утром 25 апреля роSSийские войска нанесли ракетный удар по городу Коростень Житомирской области. Взрыв произошел в районе железнодорожного вокзала. Информации о погибших нет.

Укрзализныця днем сообщила о задержке более 20 поездов и пригородных поездов из-за поврежденной инфраструктуры.

Напомним, что 21 апреля вечером роSSийские войска нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области.