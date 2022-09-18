На Україну насуваються нові хвилі дощів: прогноз погоди на початок тижня

З початку нового тижня в Україні переважатиме осіння погода з невисокими температурами та дощами.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У понеділок, 19 вересня, у західних регіонах буде сиро, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій областях йтиме дощ. Нічна температура у цих регіонах опуститься до 4 градусів зі знаком "плюс". А на сході та півдні буде сухо та тепло. Найтепліше в Херсонській області, там денна температура становитиме +22 градуси.

У вівторок, 20 вересня, сухо буде лише у трьох областях нашої країни – Харківській, Луганській та Донецькій. Решту регіонів накриють дощі. Крім того, в центрі, на півночі та заході буде по-осінньому холодно. Нічні температури опустяться до 4-6 зі знаком "плюс". У столиці вдень – +11-13, вночі – +6-8, вдень – дощі, вночі – сухо.

У середу, 21 вересня, дощово буде на заході та півночі країни. Крім того, парасольки знадобляться мешканцям Київської та Житомирської областей. Найтепліше цього дня буде у Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях - денна температура становитиме +19 градусів.