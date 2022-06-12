Как сохранить прохладу в комнате, если нет кондиционера: 7 лайфхаков для жаркого лета

В Украине продолжается жаркая погода, но далеко не у каждого сегодня есть возможность установить кондиционер для дома. При этом жара затрудняет работу, снижает продуктивность и ухудшает самочувствие, а значит в качестве альтернативы стоит воспользоваться простыми лайфхаками, которые помогут охладить комнату без кондиционера.

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1. Используйте темные шторы днем

Оставляя шторы открытыми, вы даете солнцу доступ в свою комнату. Таким образом, в жаркую погоду важно оставлять шторы или жалюзи закрытыми в течение дня, чтобы блокировать солнце, информирует Апостроф .

Если на ваше окно попадает много прямых солнечных лучей, использование темных или плотных штор предотвратит перегрев помещения в часы, когда солнце наиболее активно. В противном случае ваша комната может превратиться в теплицу.

2. Открывайте окна и межкомнатные двери ночью

Ночью солнце уходит, и вы можете впустить в комнату прохладный воздух. Убедитесь, что плотные шторы не препятствуют его свободной циркуляции в помещении. Также держите открытыми межкомнатные двери, создавая сквозняк. При этом не забывайте закрывать дверь кухни, когда готовите еду, иначе горячий воздух от плиты будет распространяться по всему дому.

3. Поместите лед или холодную воду перед вентилятором

Если у вас дома есть вентилятор, поставьте перед ним пакет со льдом или бутылку с холодной водой. Идея состоит в том, что лед охлаждает воздух вокруг себя, и вентилятор будет его раздувать. Это идеальная альтернатива кондиционеру. При этом лучше закрыть дверь и окна, чтобы прохладный воздух оставался внутри комнаты.

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4. Замените лампы накаливания светодиодными

Все электрические приборы излучают тепло, включая лампочки. При включенном свете может быть трудно поддерживать прохладу в комнате, но есть решение. Светодиодные лампы остаются холодными, в отличие от старых ламп накаливания или люминесцентных. Кроме того, они более энергоэффективны, и вы сэкономите на счетах за свет.

5. Используйте "египетский метод"

Это метод, при котором вы используете влажную простыню в качестве одеяла. Не нужно делать ее слишком мокрой, иначе вместо приятной прохлады в ночное время вы будете ощущать только дискомфорт и желание вытереться насухо.

6. Спите на полу

Теплый воздух в помещении всегда поднимается вверх, потому на уровне пола он будет прохладнее. Вы можете разобрать свою постель и положить матрас на пол, либо попытаться провести ночь без матраса.

7. Охладите свои точки пульса

Если вам очень жарко, вы можете приложить пакет со льдом или прохладное влажное полотенце к точкам пульса: запястьям, лодыжкам, сгибам рук и тыльной стороне коленей. Так вы очень быстро снизите температуру тела и почувствуете прохладу. Это старый метод, но он по прежнему очень эффективен.