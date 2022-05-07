У спасенной в Бородянке кошки появился свой Instagram - что публикует "незламна" Шафа

В Бородянке волонтеры и сотрудники ГСНС спасли кошку, застрявшую на верхнем этаже разрушенной роSSийскими оккупантами многоэтажке. Животное два месяца просидело в развалинах без еды и воды, и держалось за жизнь в потрепанной картонной коробке, информирует Апостроф .

Пушистая малышка стала еще одним символом стойкости украинцев в борьбе с рашистами. Ее назвали Шафа - в честь кухонного шкафчика, который уцелел и остался висеть на стене полностью уничтоженного дома в той же Бородянке. Теперь у хвостатой появился свой Instagram, за которым следят более 16 тысяч пользователей.

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

На момент написания заметки в аккаунте Шафы 16 публикаций, среди них - фотографии со "второго дня рождения" на руках у спасателя, домашние снимки, а также арты, которые сделали украинские художники, в частности карикатура с Путиным, которому пушистая беспощадно расцарапывает лицо.

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

Напомним, кошку спасли 2 мая. Ее сняли с 7-го этажа с помощью крана, после чего сразу же отвезли в клинику. Ветеринары оказали рыжей героине необходимую помощь и накормили самой питательной едой. Сейчас Шафа находится в команде волонтеров "ЗооПатруль", которая спасает животных в Киеве и области.

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

После того, как о кошке сняли сюжет, волонтерам стали поступать сообщения от якобы владельцев пушистой с требованием вернуть животное. Однако за два месяца, пока Шафа сидела под обстрелами и без капли воды, никто ее не искал и не пытался спасти.

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

"Почему, когда появились те, кому не безразлично, кто ее спас и кому просто хочется, чтобы киса жила надо их хейтить? Звонить на личные номера, когда люди работают (и спасают другие жизни), требовать немедленно отдать и ругаться, - пишут волонтеры. - Дорогие, для нас каждая жизнь ценна. Мы спасли около трехсот животных. Однако большинство из них никаким хозяевам не нужны. Почему же такое внимание к Шафе? Ибо она популярна? Это цинично".

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

Фото: instagram.com/shafa_the_cat

Фото: instagram.com/shafa_the_cat