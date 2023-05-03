Розпочалася стільникова деокупація лівобережної Херсонщини

У Горностаївці домінує сигнал українських національних операторів

У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів. Тим часом зв’язок національних операторів України є стійким та стабільним. Про це серед іншого йдеться у ранкову зведенні Генштабу Збройних сил України, інформує ZN.ua .

Генштаб повідомляє, що місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, що його завдають інфраструктурі загарбників Збройні Сили України.

Горностаївка розташована на лівому березі Дніпра і нині є тимчасово окупованою російськими загарбниками.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що в ході своїх контррозвідувальних заходів окупанти вимикають мобільний зв'язок на територіях, де проводять перевірку місцевих жителів.