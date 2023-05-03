Розпочалася стільникова деокупація лівобережної Херсонщини
У Горностаївці домінує сигнал українських національних операторів
У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів. Тим часом зв’язок національних операторів України є стійким та стабільним. Про це серед іншого
Генштаб повідомляє, що місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, що його завдають інфраструктурі загарбників Збройні Сили України.
Горностаївка розташована на лівому березі Дніпра і нині є тимчасово окупованою російськими загарбниками.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що в ході своїх контррозвідувальних заходів окупанти вимикають мобільний зв'язок на територіях, де проводять перевірку місцевих жителів.