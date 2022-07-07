В Індії створили розумний перстень для відстеження метаболізму

Пристрій також може відстежувати сон та активність у режимі реального часу, інформує ZN.ua.

В Індії створили розумний перстень для відстеження метаболізму
Розумний перстень відстежуватиме метаболізм
© Ultrahuman

Індійська компанія Ultrahuman представила розумний перстень Ultrahuman Ring. У компанії стверджують, що воно може відслідковувати метаболізм користувача, а також сон, рух та інші показники у режимі реального часу, повідомляє Indian Express.

Зазначається, що перстень має мінімалістичний дизайн, у нього не буде дисплея, він також не вібруватиме. На одному заряді пристрій може працювати до п'яти днів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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