В Індії створили розумний перстень для відстеження метаболізму

Індійська компанія Ultrahuman представила розумний перстень Ultrahuman Ring. У компанії стверджують, що воно може відслідковувати метаболізм користувача, а також сон, рух та інші показники у режимі реального часу, повідомляє Indian Express.

Зазначається, що перстень має мінімалістичний дизайн, у нього не буде дисплея, він також не вібруватиме. На одному заряді пристрій може працювати до п'яти днів.