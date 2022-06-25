Пожежі в Соборі Паризької Богоматері присвятили віртуальну гру

15 квітня 2019 року Нотр-Дам у Парижі спалахнула пожежа, видовище, яке сколихнуло світ і підштовхнуло до масового розгортання пропозицій щодо реконструкції цієї події. На згадку про цю жахливу пожежу зняли французький фільм «Нотр-Дам у вогні» режисера Жан-Жака Анно, який розповідає про події того дня і зусилля людей, які брали участь у порятунку всесвітньо відомої пам'ятки архітектури, пише Designboom.

Анно вирішив створити спільний проєкт і ігровою компанією Ubisoft, він виступив із пропозицією створити відеогру як супровід до свого фільму. А тепер, у партнерстві з Path? Films та самим Анно, Ubisoft офіційно випускає «Врятувати Нотр-Дам у вогні».

«Багатокористувацька віртуальна квест-кімната, в якій гравці виступають у ролі пожежників і кидають виклик вогню, щоб врятувати святі реліквії і згасити полум'я до того, як час закінчиться», — йдеться у матеріалі журналіста Мікеля Репараза, присвяченому його розмові з членами Ubisoft.

Гравці працюють разом, щоб стримати полум'я, вирішити головоломки, щоб знайти Терновий вінок, втекти із собору після обвалення його шпиля та загасити вогонь на дзвіниці.

Віртуальна рятувальна місія — це форма «розваги», що наголошує на історичному значенні собору та необхідності його реконструкції.

Нагадаємо, президент Франції обіцяв, що реставрація собору триватиме п'ять років. Однак, як зазначає газета Le Figaro, вже зараз зрозуміло, що за такий термін повністю завершити всі роботи не вдасться.

Собор Паризької Богоматері є одним із ключових символів Парижа та Європи. Він зводився у період із 1163 по 1345 роки. Щорічно собор відвідували 14 млн людей. Храм відомий у всьому світі значною мірою завдяки однойменному роману одного з головних представників французького романтизму Віктора Гюго.