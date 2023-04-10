Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку більш ніж у двічі

Національний банк протягом тижня, з 3 по 7 квітня, купив на міжбанківському валютному ринку $1 млн і продав $126,34 млн. Негативне сальдо інтервенцій склало $125,34 млн проти $343,18 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

Фото: wikipedia.org

Таким чином НБУ зменшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $217,84 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $62,30 млн;

продав $7,75 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $7 307,45 млн.