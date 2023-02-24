Україна торік найбільше імпортувала агропродукції до Польщі, Румунії та Туреччини

У 2022 році українську аграрну продукцію найбільше імпортували Польща, Румунія та Туреччина. Про це розповів заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» академік НААН Микола Пугачов, передає Укрінформ.

Вітчизняний експорт

Він зазначив, що посилення європейського вектора у вітчизняному експорті сільгосптоварів та продовольства призвело до кардинальних змін у рейтингу основних споживачів українських харчів у світі.

У 2022 році Польща витіснила з лідерської позиції Китай , який займав її з 2019-го і стала найбільшим імпортером української аграрної продукції. При цьому, у 2021 році Польща посідала 7 місце, імпортувавши вітчизняних сільськогосподарських товарів на $1073 млн. Торік, Україна експортувала до Польщі продовольства на $2710 млн, що у понад 2,5 раза більше, ніж за 2021 рік. Частка Польщі у вітчизняному експорті агропродовольства у 2022 році становила 11,5%.

Румунія, яка у 2021 році не входила до двадцятки основних споживачів української агропродукції, торік перемістилася на друге місце, закупивши в Україні харчів на $2557 млн. Це у 17 разів перевищує обсяги її закупівель 2021 року ($150 млн). Частка Румунії у вітчизняному експорті агропродовольства становила 2022 року 10,8%.

Туреччина, збільшивши обсяги закупівель з $1465 млн у 2021 році до $2212 млн (+51 %) торік зайняла третє місце у рейтингу найбільших імпортерів української агропродукції із часткою 9,4% у вітчизняному експорті сільгосппродукції.

Основними споживачами вітчизняної агропродукції у 2022 році стали: Китай ($1888 млн), Іспанія ($1307 млн), Нідерланди ($1196 млн), Італія ($923 млн), Угорщина ($884 млн), Болгарія ($811 млн) та Індія ($794 млн).

При цьому, Угорщина, яка 2021 року закупила українського продовольства на $92 млн, у 2022-му збільшила імпорт майже у десять разів і потрапила у десятку країн найбільших споживачів української агропродукції. Аналогічна ситуація склалась з Болгарією, яка у 2021 році імпортувала з України агропродовольчої продукції на $85 млн.

Пугачов зауважив, що ці десять країн за минулий рік сформували для вітчизняних експортерів агропродовольства близько 65% валютних надходжень.